Goldengas Senigallia sfida Pescara Basket: partita cruciale per la salvezza in Serie B.

Serie B Interregionale, seconda fase, per la Goldengas Senigallia che ospita oggi alle ore 18 al PalaPanzini il Pescara Basket ultimo in classifica con appena 4 punti. Match che conta tanto per entrambe: il Pescara infatti in base al regolamento che condanna alla retrocessione diretta l'ultima in classifica senza nemmeno passare per i playout, sarebbe al momento l'unica retrocessa di questa fase Play-In Out, ma gli abruzzesi inseguono di soli 2 punti il Mondragone e dunque, con tre partite ancora da giocare, possono farcela ed evitare almeno la discesa immediata in Serie C; d'altro canto la Goldengas sta invece molto meglio e nel terzetto di testa con Civitanova e Val di Ceppo con 26 punti vede vicina la salvezza diretta che è prevista appunto soltanto per le prime tre ma chi insegue – Roseto e Teramo – ha soltanto due punti in meno (24) in classifica quindi alla squadra di coach Gian Marco Petitto serve almeno un'altra, o forse due, vittorie per garantirsi la B Interregionale anche il prossimo anno.

