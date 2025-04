Iodonna.it - Per il regista francese, autore del thriller “Sotto le foglie”, il mistero conta meno dell’atmosfera (di provincia, dove nulla è mai come sembra). E molto meno delle relazioni. «Quelle di sangue, per esempio, sono decisamente sopravvalutate»

Una foresta ombrosa, una fricassea di funghi che lìstati colti da mani amorevoli, una nonnina che si divide tra l’orto, la chiesa e la cucina. «lenon è un film sexy» sintetizza François Ozon, prolifico, che ne è l’anche di pellicole del cui sex appeal nessuno si sogna di dubitare (Swimming pool, Giovane e bella, per citarne due). “le”, con Ludivine Sagnier, e i segretidonne di François Ozon X Però, sic«al cinema non esistono ricette»,le, pellicola autunnale (anche nel senso della stagione della vita), in patria –ha staccato 700mila biglietti, dopo aver vinto due premi al festival di San Sebastián – è andato meglio di un teen movie.