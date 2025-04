Ilgiorno.it - Nella finale del doppio Vasamì e Romano cedono in soli 46’ alla coppia Arends-Johnson

Monza, 13 aprile 2025 – È durata appena 46’ ladeldel torneo internazionale di tennis Atp Challenger Atkinsons Monza Open 25: Jacopoe Filipposono stati sconfitti per 6/1, 6/1 dall’olandese Sandere dal britannico Luke. I due azzurri, che un paio di settimane fa avevano dato vita a questo inedito duo nell’ITF da 25mila dollari di Foggia conquistando addirittura il titolo, non sono riusciti a ripetersi a un livello più alto, cedendomaggiore esperienza dei due avversari, che insieme fanno 64 anni di età complessiva contro i 36 dei nostri giovani. Una differenza evidenziata nettamente in campo, del resto i due neocampioni nel 2025 hanno vinto addirittura un titolo del circuito maggiore nel 250 di Hong Kong e frequentato esclusivamente tornei di quel livello, a cui aggiungono un secondo turno agli Australian Open.