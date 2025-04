La Cisl propone una conferenza permanente per il rilancio della zona industriale di Catania

della Cisl di Catania,rilancia la necessità di attuare interventi strutturali per riqualificare la zona industriale di Catania attraverso un “patto per l’industria”. "Non si può affrontare il tema del lavoro, dello. Cataniatoday.it - La Cisl propone una conferenza permanente per il rilancio della zona industriale di Catania Leggi su Cataniatoday.it È una delle sfide lanciate da Maurizio Attanasio, confermato segretario generaledi,rilancia la necessità di attuare interventi strutturali per riqualificare ladiattraverso un “patto per l’industria”. "Non si può affrontare il tema del lavoro, dello.

Ne dà notizia quotidianosanita.it: Insediata la Conferenza permanente sulla programmazione sanitaria e sociosanitaria - La Conferenza regionale permanente per la programmazione sanitaria ... Un documento importante che si propone di aprire la strada agli Ambiti territoriali sociali (ATS) e che dopo questa ...

A riportarlo è msn.com: Cisl Sicilia presenta un piano di proposte a Governo regionale e Ars - CATANIA (ITALPRESS) – La Cisl Sicilia ha presentato all’Hotel Sheraton di Catania il primo piano di proposte elaborato ... per l’avvio di un confronto permanente a livello regionale e ...

Dalle pagine di catania.liveuniversity.it si apprende che: Cisl Medici: strategie e proposte per fermare la violenza negli ospedali - La Cisl e la ... elaborato cinque proposte concrete per contrastare le aggressioni contro gli operatori sanitari. Tra le misure suggerite vi è l’istituzione di un tavolo permanente in ...