Dopo quasi settant anni chiude lo storico banco di frutta e verdura Tanti hanno pianto quando siamo andati in pensione

anni ha rappresentato un pezzo di storia di Forlì. Molti forlivesi sono rimasti orfani del banco della frutta e verdura dell’azienda agricola Viarani gestito da Flavia e dal marito Augusto dal 1984, che hanno. Forlitoday.it - Dopo quasi settant'anni chiude lo storico banco di frutta e verdura: "Tanti hanno pianto quando siamo andati in pensione" Leggi su Forlitoday.it Da qualche settimana, nei giorni di mercato, Piazza Cavour ha una zona vuota che perha rappresentato un pezzo di storia di Forlì. Molti forlivesi sono rimasti orfani deldelladell’azienda agricola Viarani gestito da Flavia e dal marito Augusto dal 1984, che

Potrebbe interessarti anche:

Bello rivedere Polo dopo quasi 4 anni : «E' motivato - ha allenato la mente»

Quasi 300 si sentono male dopo aver mangiato a mensa a scuola : tre indagati

Florenzi torna ad allenarsi con il Milan dopo il lungo infortunio : non gioca da quasi otto mesi

Ne parlano su altre fonti Dopo quasi settant'anni chiude lo storico banco di frutta e verdura: "Tanti hanno pianto quando siamo andati in pensione". Albenga: chiude “Pollini”, dopo settant’anni negozio in vendita. ? Serrande abbassate dopo quasi 70 anni: chiude storico negozio di elettrodomestici. Parla il mitico Roncaglia, che dopo quasi 70 anni abbasserà per sempre la saracinesca. Cervia, dopo quasi 70 anni i titolari della bancarella di frutta e verdura di piazza Costa salutano tutti: “Vi abbiamo servito con passione”. Un’associazione per salvare la tessitura in Valposchiavo.

Stando a quanto scrive portalecce.it: Dopo oltre settant’anni riconsegnato alla comunità l’antico simulacro della Vergine Addolorata - La straordinarietà di questo evento sta nell’avere recuperato dopo 70 anni un'opera prestigiosa del maestro de Lucrezi e riconsegnata alla comunità. Il 2 settembre 2024 dopo alcune operazioni di ...

Secondo quanto riportato da tecnoandroid.it: Vanguard 1: Il satellite che potrebbe tornare a casa dopo 70 anni - Immagina un piccolo satellite, grande più o meno come un pallone da spiaggia, che da quasi settant’anni continua ... di riportarlo a casa. Dopo 70 anni, Vanguard 1 potrebbe tornare a casa ...

Il quotidiano msn.com ha riportato che: Frontale auto-camion. Artista di settant’anni muore in ospedale dopo 4 giorni di agonia - Dopo quattro giorni si è spento Felice Molino, in arte Fe.Mo. Il 70enne, originario di Vasto, in Abruzzo, ma residente da quasi 30 anni a Villafontana di Medicina, si era schiantato nel tardo ...