Serie D Sammaurese San Marino sfida cruciale per evitare la retrocessione

Serie D ha avuto ieri un prologo visto che sono stati disputati due incontri: Lentigione-Progresso vinta nettamente dal Lentigione col risultato di 3-0, nell’altro anticipo la Zenith Prato ha battuto in trasferta la Pistoiese con il gol segnato da Cellai. Questi risultati portano il Progresso a soli tre punti sopra la zona playout mentre la Zenith Prato sale a 36 punti, la prossima settimana potrebbe arrivare la sentenza che riguarda i pratesi sul tesseramento errato di Tempestini. In casa Sammaurese però si deve pensare solamente al fatto che oggi, al Macrelli, va in scena un incontro che riveste un’importanza fondamentale contro il San Marino di Oberdan Biagioni. Sono davvero tanti i motivi per i quali questo scontro diventa determinante: servono i punti per tenere distanti lo United Riccione e il Fiorenzuola che pare avere ritrovato energie e speranze, ripartire dopo le due sconfitte consecutive, ma prima di tutto accorciare la distanza dallo stesso San Marino poiché va ricordato che in questo momento si disputerebbe un solo playout e la Sammaurese sarebbe condannata alla retrocessione. Ilrestodelcarlino.it - Serie D: Sammaurese-San Marino, sfida cruciale per evitare la retrocessione Leggi su Ilrestodelcarlino.it La trentunesima giornata del campionato diD ha avuto ieri un prologo visto che sono stati disputati due incontri: Lentigione-Progresso vinta nettamente dal Lentigione col risultato di 3-0, nell’altro anticipo la Zenith Prato ha battuto in trasferta la Pistoiese con il gol segnato da Cellai. Questi risultati portano il Progresso a soli tre punti sopra la zona playout mentre la Zenith Prato sale a 36 punti, la prossima settimana potrebbe arrivare la sentenza che riguarda i pratesi sul tesseramento errato di Tempestini. In casaperò si deve pensare solamente al fatto che oggi, al Macrelli, va in scena un incontro che riveste un’importanza fondamentale contro il Sandi Oberdan Biagioni. Sono davvero tanti i motivi per i quali questo scontro diventa determinante: servono i punti per tenere distanti lo United Riccione e il Fiorenzuola che pare avere ritrovato energie e speranze, ripartire dopo le due sconfitte consecutive, ma prima di tutto accorciare la distanza dallo stesso Sanpoiché va ricordato che in questo momento si disputerebbe un solo playout e lasarebbe condannata alla

Potrebbe interessarti anche:

Serie D - pokerissimo della Sammaurese col Tuttocuoio : doppiette per Merlonghi e Gallo

Serie D - la Sammaurese non muove la classifica : pareggio senza reti con lo Zenith Prato

Serie D - una Sammaurese sfortunata viene sconfitta di misura a Bologna dal Corticella

Ne parlano su altre fonti Campionato Serie D: San Marino e United Riccione in lotta per la salvezza. Tabellino partita Sammaurese vs Imolese Calcio 1919. Serie D - Verso Sammaurese-Piacenza: le info per i biglietti. Si gioca domenica alle ore 15. Sammaurese-Piacenza: gli highlights. Serie D, nulla da fare per la Sammaurese contro la capolista Forlì. Serie D, girone D. La Sammaurese cede il passo alla capolista Forlì con onore..

Risulta da fonti di ilrestodelcarlino.it che: Campionato Serie D: San Marino e United Riccione in lotta per la salvezza - La quart'ultima giornata di Serie D vede San Marino e United Riccione impegnate in sfide cruciali per la salvezza.

In base alle informazioni di sport.quotidiano.net: Serie D. San Marino, con il Tuttocuoio si gioca mercoledì prossimo - Esattamente a cinque punti dalla salvezza diretta e con cinque punti di vantaggio da quel penultimo posto, ora occupato dalla Sammaurese, che vorrebbe dire retrocessione diretta. Insomma, a sei ...

A darne comunicazione è cesenatoday.it: Serie D, Sammaurese sconfitta in trasferta dal fanalino di coda Fiorenzuola - Sconfitta esterna per la Sammaurese, ko di misura a Fiorenzuola contro il fanalino di coda del girone D. Gara molto equilibrata ... al Macrelli ospiteranno il San Marino.