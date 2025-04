Sarah Toscano e tu chi sei Una ragazza che insegue il suo sogno

Sarah Toscano – la cantante più giovane di Sanremo 2025, dove è stata in gara con il brano Amarcord – si è messa in gioco per Amica The Art Issue 2025 sul tema dell'autoritratto. A lei e ad altri protagonisti della canzone italiana abbiamo posto 4 piccole grandi domande, tra arte e musica. La canzone che la ritrae meglio, dice, è Girl on Fire di Alicia Keys. Il suo autoritratto preferito? Il sonno della ragione genera mostri di Goya.

