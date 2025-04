Kompany vuole il controllo non l’intrattenimento dopo Klassiker Draw

Kompany voleva vedere un maggiore controllo della sua squadra nel pareggio per 2-2 di sabato con il Borussia Dortmund.I due rivali hanno servito un elettrizzante Klassiker all'Allianz Arena, dove tutti e quattro i gol sono arrivati ??nella seconda metà.dopo essere rimasto indietro all'intestazione di Maximilian Beier, il Bayern ha colpito con i gol Quickfire di Raphael Guereiro e Serge Gnabry.Eppure Waldemar Anton era a disposizione per equalizzatore per Dortmund poco dopo, poiché alla fine i punti venivano condivisi.L'incapacità di Bayer Leverkusen di battere Union Berlin significa che il Bayern si trova a sei punti liberi nella parte superiore della Bundesliga con cinque partite rimanenti.Ma Kompany non è stato colpito da come la sua squadra ha rinunciato al controllo dopo l'apri di Dortmund.

