Guardiola: «Sono il capo, l'allenatore e non sono abbastanza bravo»

È finito 2-1 per lo United il derby di Manchester. Per il City diè notte fonda: ottava sconfitta nelle ultime undici partite in tutte le competizioni. Adesso la squadra diè quinta in classifica con 27 punti, a meno nove dal Liverpoollista.Al termine dell’incontro il manager del City Pepè intervenuto ai microfoni dei media«Non c’è molto da dire. Nessuna difesa.stati incredibilmente persistenti. Non abbiamo perso otto partite in due stagioni. Non possiamo difendere queste otto sconfitte in undici partite. Non si tratta di questo o quel giocatore. Abbiamo regalato gol, è colpa nostra. Non giochiamo con la giusta calma. I risultati nonbuoni, la partita non è stata eccezionale. Conosco la situazione, capisco, ma la realtà è questa».Duro e senza giri di parole,spagnolo ha poi proseguito con l’analisi: «Devono sapere che queste situazioni accadono.