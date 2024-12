Ilfattoquotidiano.it - Fuoco lombardo su Salvini: Romeo critica la Lega ‘nazionale’. E Fontana avvisa: “Torniamo a parlare di federalismo e Padania Libera”

Le acque sono agitate perfino dentro il fortino. Il congressodelladiventa il palco per la resa dei conti verbale alle scelte di Matteo, costretto a incassare ilamico del neo-segretario Massimilianoe del “padrone di casa” Attilio. Al centro delle polemiche – dalle quali si tiene fuori il ministro Giancarlo Giorgetti – c’è la strategia della, rivelatasi un boomerang nel lungo periodo dopo il boom tra il 2018 e il 2019. Il crollo nelle urne degli ultimi anni e le difficoltà sull’Autonomia differenziata,ta anche da pezzi di Forza Italia e smontata dalla Corte Costituzionale, sono polvere che il leader non può più tenere nascosta sotto il tappeto.“Matteo, sai che sono sempre stato leale con te, se non parliamo più del Nord, al Nord i voti non li prendiamo più”, scandisce dal palco il capogruppo dei senatori, nel discorso che anticipa la sua nomina a segretario dellalombarda, rivolgendosi a