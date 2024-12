Zonawrestling.net - FOTO: Batista irriconoscibile nel nuovo film “The Last Showgirl”

Davecontinua la sua evoluzione come attore con una trasformazione sorprendente per il suoruolo in “The”,diretto da Gia Coppola che lo vedrà recitare al fianco di Pamela Anderson.Una trasformazione radicaleL’ex campione della WWE ha abbandonato il suo iconico look rasato per una chioma lunga, presentandosi con un aspetto molto più raffinato e distante dalla sua immagine di wrestler. La trasformazione include anche una significativa perdita di peso, allontanandosi definitivamente dalla sua massiccia figura da “Animal”.La trama delIn “The”, Pamela Anderson interpreta Shelley, unadi Las Vegas che deve affrontare la fine della sua carriera trentennale.veste i panni del regista dello show, in un ruolo che si discosta notevolmente dai personaggi action che lo hanno reso famoso in produzioni come “Guardiani della Galassia” e “Spectre”.