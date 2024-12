Lanazione.it - Firenze, torna il Quattrino: riconoscimenti per l’impegno civico al Quartiere 4

, 15 dicembre 2024 - Anche quest’anno il4 del Comune dirinnova la tradizione con l’evento “Il2024”, una serata dedicata agli auguri di Natale e alla celebrazione del. L’appuntamento è per martedì 17 dicembre alle 17, a Villa Vogel, in Via delle Torri 23. “Ilci ha accompagnato come emblema di gratitudine profonda verso i tanti soggetti attivi che fanno la bellezza e la forza della nostra comunità – dichiara il presidente del4 Mirko Dormentoni – ed anche quest’anno premieremo persone ed associazioni importanti e meritevoli. È un gesto simbolico, evocativo, ma per noi è un momento davvero molto sentito e partecipato. Nelc’è l’amore e l’attenzione per quelle associazioni, scuole, persone che quotidianamente trasformano l’idea in atto concreto, la voglia di fare del bene, il desiderio di essere utili alla collettività in un’azione importante di pace, di solidarietà, di sostenibilità ambientale, di tutela e valorizzazione dei beni comuni.