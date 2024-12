F1 numeri da record | il 2024 è da incorniciare!

Leggi su Sportface.it

L’ultima stagione di Formula 1 è stato un assoluto successo: iparlano chiaro. Ilè da! L’ultima stagione di Formula 1, come da aspettative, ha regalato una sequenza infinita di emozioni. Un’annata che ha visto la McLaren dare spettacolo con Norris e Piastri, tanto da prendersi di diritto il titolo costruttori con 666 punti collezionati, con Ferrari e Red Bull alle spalle. I due, però, hanno dovuto inchinarsi a quello che è l’attuale re della Formula 1, Max Verstappen. Si è dovuto accontentare di un terzo posto, invece, Charles Leclerc. Quinta l’altra Ferrari di Carlos Sainz. Una stagione agrodolce per la Rossa che proverà a rilanciare le proprie ambizioni ad anno nuovo, puntando tutto sull’inedita coppia Leclerc-Hamilton. Max Verstappen, che continua a confermarsi di un’altra categoria alla guida della Red Bull, ha piazzato in bacheca il suo quarto mondiale, ottenuto consecutivamente (2021, 2022, 2023,).