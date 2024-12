Ilrestodelcarlino.it - Esce di strada e si ribalta con l’auto: incidente a Vallefoglia

Pesaro, 15 dicembre 2024 –die finisce in un fossato. È quanto accaduto ieri sera, intorno alle 22.15, sullaper Montecchio. Un’auto si èta ed è finita in un fossato a circa 4 metri sotto il livello della carreggiata. All’interno dell’abitacolo si trovava solo il conducente che è stato estratto dai vigili del fuoco prontamente intervenuti sul posto. La persona rimasta coinvolta nell’è stata poi affidata al personale sanitario del 118 per il trasporto in ospedale e le cure necessarie. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per effettuare i rilievi e condurre le indagini per ricostruire la dinamica dell'