Drammatico incidente tra auto e camion nel Pesarese | un morto

Pesaro, 15 dicembre 2024 – Tragico schianto, ieri notte, a Cantiano. Intorno all’1,15, lungo la SS 3 Flaminia, una persona ha perso la vita in unche ha coinvolto un mezzo pesante e un’mobile. Ad avere la peggio è stata la persona a bordo dell’che è deceduta per i gravi traumi riportati. La squadra dei vigili del fuoco di Cagli ha collaborato con il personale del 118 intervenuti tempestivamente sul posto. I pompieri hanno messo in sicurezza i veicoli e tutta l'area coinvolta nello schianto. La strada è rimasta chiusa per diverse ore al traffico per permettere i rilievi e la rimozione dei mezzi.