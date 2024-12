Ilgiorno.it - Così Baricco si riprende Novecento: “Tutto quel che voglio è leggere”

Milano – L’inferno è fuori. Lontano dai tiepidi confini della propria nave, il transatlantico Virginian. Lontano dal pianoforte, da quei tasti in bianco e nero, conosciuti a memoria come gli angoli più polverosi della sala macchine. Onda su onda neanche fosse il divano della propria casa, senza dover affrontare il mondo, le speranze e le aspettative, gli amori e i compromessi. È una parabola poetica (disperatissima) ““ di Alessandro, monologo uscito nel 1994 per Feltrinelli e da allora sempre molto amato dai palcoscenici. Tanto che il Piccolo Teatro ha deciso domani di festeggiarne il trentennale con una giornata speciale di festa. Si torna all’origine: alla parola. Alla narrazione. All’uomo solo nel suo labirinto, armato unicamente di una storia da raccontare. In questo caso lo stesso scrittore torinese, pronto ain prima persona le vicende del suo Danny Boodman, dopo averle affidate a un’infinità di interpreti.