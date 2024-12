Ilrestodelcarlino.it - Cinque Stelle, gli emendamenti: "Insonorizzare nelle scuole le mense e le palestre"

Sono due glial bilancio preventivo 2025 che verrà approvato nella seduta consiliare del 23 dicembre presentati dal Movimento, che fa parte della coalizione di giunta. "La premessa - tiene a sottolineare il consigliere Vittorio Valletta – è che tutte le riunioni di giunta sono state partecipate e tutti hanno avuto voce in capitolo, il pallino non l’ha tenuto solo il Pd. L’assessore al bilancio Acerbi ha comunicato nello stesso modoriunioni di giunta e nella seduta consiliare e questo la dice lunga sulla serietà dell’approccio. Comeabbiamo caldeggiato di utilizzare un comunicazione che, in aderenza alla realtà, metta in luce come con questo bilancio non ci si trova di fronte a incrementi dei costi delle tariffe, bensì a riduzione degli sconti precedentemente praticati".