Lanazione.it - Chiude la storica edicola in via Fillungo. “Troppo dura senza Beppe”

Lucca, 15 dicembre 2024 –dopo 56 anni laattività die tabacchi “Lorenzini“ in via. Una decisione sofferta, che era purnell’aria da quando il 7 marzo scorso era prematuramente scomparso all’età di 70 anniLorenzini, l’anima di questo piccolo grande negozio del centro storico. Domani sarà l’ultimo giorno per la vendita di giornali e riviste, poi in settimana la chiusura definitiva, che cederà il passo a una nuova attività in affitto, di tuttaltro settore. “La nostra attività andava bene – spiega la sorella Annarita Lorenzini, che insieme alla vedova di, Maida Giorgetti, ha portato avanti l’tabacchi –. Dietro questa scelta ci sono mesi di dure riflessioni e di sofferenza. L’aveva aperta mio padre Angelo nel 1968. Fu lui a mettere qui la prima macchina automatica per le sigarette in città.