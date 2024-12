Quotidiano.net - Caregiver, gli invisibili: oltre la metà è donna. “Subito una nuova legge”

Roma, 15 dicembre 2024 – Sono 30,8 milioni le persone potenzialmente bisognose di assistenza a lungo termine nell’Ue (38,1 milioni entro il 2050) e, ad oggi, è compito di un europeo su tre prendersene cura. Consette milioni di persone impegnate nell’assistenza rivolta prevalentemente a un proprio familiare (dati Istat), in Italia l’incidenza del caregiving è maggiore rispetto alla media Ue (22% per le donne e 21,3% per gli uomini). Un esercito diche sostiene il welfare del nostro Paese sopperendo alla minore disponibilità di servizi di assistenza pubblica con una gestione dell’assistenza all’interno del nucleo familiare. “Serve unainclusiva e di giustizia sociale”, sottolinea Loredana Ligabue, segretaria dell’associazioneFamiliari ‘Carer’. Il peso della cura “Il peso della cura – spiega Ligabue – determina impatti molto diversi a seconda dell’età, del contesto sociale, del tipo di supporti che si possono avere.