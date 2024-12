.com - Calcio / Per “Ale” Gabrielloni, arriva anche il primo gol in A nel 2-0 sulla Roma

Una grande gioia per l’attaccante jesino e i suoi tantissimi estimatori, per un gol attesissimo dopo anni di gavetta e sudore. A cadere sotto i suoi colpi, i giallorossi di RanieriJESI, 15 dicembre 2024 – Per Alessandroera un gol tanto atteso, dopo la gioia assaporata alcuni mesi fa, quella dell’incredibile promozione in A con il “suo” Como.Un debutto da brividi con la Juventus all’”Allianz Stadium”, tante presenze ancora in A per aiutare la propria squadra, ma il gol non era ancorato.un’immagine di Alessandronel giorno del debutto in A con la Juventus all'”Allianz Stadium” (foto profilo FB ufficiale Como)In silenzio, lavorando duro, come è sempre stato nel suo stile, Aleha saputo attendere il momento giusto per colpire, in una giornata che ricorderà così per sempre: 15 dicembre 2024.