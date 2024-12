Donnaup.it - Burger di ceci e cipolle: leggeri e gustosi. Solo 150 calorie!

Leggi su Donnaup.it

di150!Oggi ti proponiamo un divertente e sano hamdie zucchine. Si può dire pensato per chi non ama le verdure, per esempio i bambini, che spesso costringono i poveri genitori (e più spesso le povere mamme) a delle estenuanti prove di forza dalle quali non c’è scritto da nessuna parte che debbano uscire vincitori gli adulti, anzi.Spesso l’unico modo per sconfiggere la ritrosia dei pargoli a farsi piacere verdure e legumi è “travestirli” da qualcos’altro. Il che nella maggior parte dei casi significa fare finta che si tratti di ciccia.È il caso di questi allegri hamcon zucchine,.Vediamoli più da vicino.di150!Gli ingredientiPer 8 persone vi vogliono: 240 grammi dilessi; 150 grammi di pane raffermo; 30 grammi di pangrattato; 30 grammi di parmigiano grattugiato; quattro mazzetti di prezzemolo, tritato; tre zucchine; due; quanto basta di sale; quanto basta di olio extravergine di oliva; quanto basta di acqua; quanto basta di pangrattato per impanare.