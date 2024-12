Lanazione.it - Beko, altri 10 giorni di “cassa”. Flashmob in piazza Salimbeni prima delle festività natalizie

Siena, 15 dicembre 2024 –diecidiintegrazione nello stabilimentodi Siena. E’ quanto comunicato dall’azienda alle Rsu per il mese di gennaio, mentre continua la lotta dei lavoratori a suon di cortei e fiaccolate per tenere alta l’attenzione sul sito di viale Toselli destinato, secondo quanto annunciato nel piano industriale dalla proprietà turca, a chiudere nel dicembre 2025. In particolare, nelle giornate dell’8, 9, 14 e 15 gennaio si lavoverà normalmente a turno pieno e a turno ridotto, mentre nei21, 22, 23, 27, 28, 29 e 30 gennaio ci sarà il doppio turno nella linea ’big’. Il tutto, mentre continua lo stato di agitazione dei 299 lavoratori di viale Toselli, che ormai stanno diventando una presenza fissa nelle principali trasmissioni tv di approfondimento nazionali.