Ilfattoquotidiano.it - Baby Gang: “Non sapete quanto ho sofferto e quanta me**a ho mangiato per essere qua”. E al Forum spuntano anche Giorgia Meloni e Matteo Salvini

“Nonhohoperqua“. Una frase che vale più di mille parole quella pronunciata da Zaccaria Mouhib, in arte, durante il suo show all’Unipoldi Assago (Milano). E se l’artista aveva deciso di annullare il suo tour europeo perché “mi sono dovuto fermare 4 volte perché dopo che una persona è svenuta ed è stata veramente male, molte persone hanno iniziato a fare finta di svenire, e ciò mi ha fatto saltare tutta la scaletta che avevo preparato!”, fortunatamente per le date italiane non ci sono stati problemi.ha alternato pezzi e momenti “banger” ad altri maggiormente introspettivi (come, ad esempio, in “Karma”). Gli ospiti erano tanti ed hanno fatto da spalla ad un rapper che – giustamente – si deve ancora completamente “sgrezzare” live.