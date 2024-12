Arnautovic obiettivo concreto del Torino | l’Inter attende interessata

Leggi su Inter-news.it

Markonon è certo della sua permanenza alnella finestra invernale di calciomercato. La squadraal suo profilo è il, con Urbano Cairo che non ha escluso alcuna ipotesi per gennaio.IL PUNTO – Markoè il calciatore deldella cui cessione si sta parlando con più insistenza in vista della sessione invernale di mercato. L’austriaco non sta trovando spazio né in campionato né in Champions League, nonostante figuri nella lista stilata a inizio stagione da Simone Inzaghi per tale competizione. Joaquin Correa, pur non essendo presente in quest’ultima lista, sta raccogliendo complessivamente più minuti, considerando tutti i tornei giocati. Una dimostrazione di un mutamento nelle gerarchie che risponde a una precisa realtà.dalal? Ipotesi possibile in un casoUNA DIFFERENZA –potrebbe dunque salutare, a gennaio, a causa di quanto verificatosi in questo inizio di stagione.