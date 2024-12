Ilnapolista.it - Zaccheroni: «Io non avevo pupilli. Il rapporto con i giocatori era professionale, evitavo di frequentarli fuori dal campo»

Albertoha rilasciato un’intervista a Sportweek dove ripercorre la sua vita nel calcio. Tra le squadre allenate, i campioni avuti in rosa e il tragico incidente in casa che lo ha mandato in coma per tre mesi. Era scivolato in casa, dalle scale. Ne è uscito e ora torna a viaggiare. In bicicletta, sul molo, dove c’è il faro e il «tramonto più bello del mondo». Perde alcune diottrie, ma non la memoria. Adesso ha 71 anni e dice: «Faccio il pensionato, mi godo la famiglia. Sì, ho fatto molte cose e ho un po’ di dolce nostalgia del passato. Non ho giocato molto, ma ho allenato le squadre più belle e più grandi».Leggi anche:dopo l’incidente: «Ho perso due diottrie dall’occhio e ho qualche deficit di memoria»: «Ho chiuso il mio viaggio nel calcio in Giappone»Debutta in A con l’Udinese a 42anni.