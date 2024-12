.com - WhatsApp: nuovi effetti e funzionalità per videochiamate più divertenti

Leggi su .com

continua a innovare per migliorare l’esperienza degli utenti, e questa volta si concentra sulle. In vista delle festività, l’app di messaggistica ha svelato una serie di nuoveche puntano a rendere le conversazioni ancora più coinvolgenti,e pratiche. Tra le novità più interessanti ci sono 10video, aggiornamenti per le chiamate desktop e una qualità video migliorata sia su dispositivi mobili che fissi.Come condividere file di Google Drive suVideo Creativi: un nuovo modo di comunicareLa novità più chiacchierata riguarda ivideo, che permettono di aggiungere un tocco di creatività e umorismo alleha introdotto 10 opzioni diverse, progettate per trasformare le interazioni virtuali in esperienze uniche.