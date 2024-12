Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2024 ore 11:30

DEL 14 DICEMBRE ORE 11.20 CHIARA CHIAVARIUN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON LA SALARIA DOVE A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE ,AL KM 52+800, è CHIUSO IL TRATTO TRA POGGIO SAN LORENZO E FRASSO SABINO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.IL TRAFFICO VEICOLARE è DEVIATO SU VIA SALARIA VECCHIAPASSIAMO AL RACCORDO ANULAREIN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA APPIA E DIRAMAZIONESUDMENTRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LABARO E SALARIASUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMACODE ANCHE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA E PROSEGUENDO ANCHE NEI PRESSI DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONESITUAZIONE ANALOGA SULLA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI TIVOLI TERME E SULLA NETTUNENSE NEI CENTRI ABITATI DI PAVONA E CECCHINADA CHIARA CHIAVARI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO.