Vasco contro Salvini e il nuovo Codice della strada | Se avete fumato una canna una settimana prima vi possono arrestare e ritirare la patente – Il video

«Dal 14 dicembre il ministroha fatto in modo per il vostro bene che se ancheunaunae venite fermati potete essere arrestati immediatamente e vi viene ritirata laper tre anni. Questo il ministroha deciso per il vostro bene di fare, per voi naturalmente». A criticare il, da oggi in vigore, non è una voce dell’opposizione ma niente di meno che il cantanteRossi. La rockstar italiana ha pubblicato unnelle sue storie Instagram e poi come post, dove avverte i suoi fan del cambiamento delle norme sulla sicurezzale. E nel farlo attacca anche il ministro delle Infrastruttureper i continui disagi nella rete ferroviaria: «Invece di guidare si potrebbe prendere i treni», scrive nel suo post.