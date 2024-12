Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 14-12-2024 ore 17:10

dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione nello studio Giuliano Ferrigno in apertura il nuovo codice della strada a Napoli in mattinata presto la prima contravvenzione per Aver rivelato le norme del nuovo codice è stata fatta dalla polizia municipale mi manca metà dal telefono mentre guidata dal comune fanno sapere che sono in tutta la città i controlli della polizia locale per il rispetto delle norme del nuovo Codice della Strada il primo verbale stato fatto in Corso Umberto oltre alla sanzione anche ritiro breve della patente da 7 a 15 giorni sono in mattinata sono i verbali elevati tutti per la stessa infrazione conducente di entrambi i sessi vediamo in Corea del Sud l’assemblea nazionale di Seul ha approvato la mozione di impeachment contro il presidente Ion per il maldestro tentativo di imporre la legge marziale dichiarata 3 dicembre ritirata se io riduco a seguito della bocciatura parlamentari annunciato le dimissioni la mozione promosso dalle opposizioni e passo dal secondo tentativo dopo il nulla di fatto di sabato questa volta deputati del People Power party il partito del governo di Ion hanno partecipato al voto diversi sono espressi a favore hanno permesso di entrare il quorum dei due terzi che sia la messa in stato di accusa del presidente ha dato il via alla manifestazione di gioia Pro balli e canti delle 200.