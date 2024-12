Justcalcio.com - Tuttosport – Juve Next Gen, vittoria e sorpasso sul Messina: Guerra e Afena-Gyan show!

2024-12-14 19:02:00 Riportiamo quanto pubblicato poco fa daGen-, le parole di Brambilla“Le ultime due vittorie sono figlie di buone prestazioni, in partite sofferte, che con lo spirito giusto siamo stati bravi a portarle dalla nostra parte. Con la Cavese c’è stata anche la voglia di non prendere gol, ed è un aspetto positivo. Balza all’occhio come i ragazzi siano migliorati molto in questo mese nell’attenzione a capire i momenti della gara: abbiamo l’impressione che abbiano la testa un po’ più libera, e i risultati aumentano la fiducia, che è qualcosa che dobbiamo cavalcare nel modo corretto. Tutto parte dalla testa, quando si ragiona in modo negativo anche gli episodi girano al contrario, mentre se risultati e prestazioni girano nel modo giusto, anche i dettagli sono dalla tua parte.