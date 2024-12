Iltempo.it - Tony Effe, il Campidoglio "gli chiederà di rinunciare": bufera sul concertone

Non è ancora chiaro sesarà presente al Circo Massimo in occasione deldi Capodanno. La possibile presenza del rapper, incluso nella tripletta di artisti ospiti, ha scatenato fortissime reazioni del mondo politico e pare che ilsia pronto a fare un passo indietro chiedendogli dia esibirsi. A darne notizia è il Corriere della Sera, che scrive anche che l'obiettivo è di "evitare che il live di fine anno si trasformi in momento divisivo per la città". Laè scoppiata quando, appresa la notizia, le consigliere comunali del Partito Democratico e di Azione hanno contestato la decisione presa dal Comune. "Come cittadine romane e donne impegnate contro la violenza di genere e per il rispetto della libertà, autonomia e dignità femminile ci sentiamo profondamente offese dalla scelta dell'amministrazione capitolina di invitare al concerto di capodannonoto per i suoi testi violenti e misogini", si legge nella missiva a firma delle consigliere del Pd riportata dal Corriere.