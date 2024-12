Ilfattoquotidiano.it - Sicuri che Milano sia ‘la prima della classe’? In mano alle élite, fuori dai Navigli non esiste

di Giovanni M., A.D. 2024.Segreta, avvolta nella leggera nebbiolina invernale di questi periodi, la città meneghina è pronta all’ulteriore cementata che in 140 “illuminati” (per fortuna) stanno cercando di fermare. Il fulcro di quest’ulteriore ménage à trois è colui che presidia Palazzo Marino dal 2016: un personaggio che con la sua “istituzionalità” e savoir faire, volteggiava dalla Commissione “Expo” a trazione Moratti fino all’entrata, subito dopo la stessa esposizione internazionale, nella stanza dei bottonicittà “traino” (?)come “indipendente” di csx, poi con i Verdi e poi ancora come indipendente.Forse marchiarsi dei “verdi” è stata un’iperbole per lui: definirsi tale, era proprio uno scollamento dalla realtà troppo evidente.Tralasciando i continui laterizi che continuano no-stop a invadere la città, è curioso come le varie giunte abbiano sempre gestito la città come se fossimo nel Medioevo: per loro, al dicerchia dei, nonnulla.