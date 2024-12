Rompipallone.it - Serie A: piove sul bagnato per il tecnico, altro infortunio

Leggi su Rompipallone.it

Brutte notizie per un allenatore. Il giocatore si è fermato e non sarà a disposizione del club per il prossimo match. Da capire i tempi di recuperoLaA è destinata a non fermarsi e per i tecnici non sempre ci sono buone notizie. Un giocatore si è ancora fermato per un problema fisico e le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore. Sicuramente non una buona notizia per l’allenatore visto che dovrà fare i conti con una vera e propria emergenza a partire dal weekend in corso.Ora la speranza è che il problema non sia assolutamente grave e il giocatore possa comunque rientrare a disposizione nel minor tempo possibile. Un quadro generale sulle condizioni lo si avrà solamente nelle prossime ore e dopo tutti i controlli del caso. Sicuramente saranno giorni molto complicata e di emergenza per il club considerate anche le grandi difficoltà che ci sono nel recuperare gli altri infortunati.