Scontro tra motonave e vaporetto a Venezia | passeggeri feriti

, 14 dicembre 2024 – Incidente in laguna atra un barcone granturismo privato e undella linea pubblica Actv. Dalle prime informazioni, ci sarebbero deitra ia bordo. Una donna è caduta nell’urto, finendo in ospedale, È successo oggi nelle vicinanze dell'imbarcadero Actv di Sant'Elena, nel sestiere di Castello. Sarebbe stato il 'lancione', secondo quanto appreso finora, a finire addosso al. Vi sarebbero alcunileggermente, mentre è da valutare la situazione della donna caduta a terra per la forza dell'impatto e portata in ospedale. Cosa è successo Ildel servizio pubblico era partito dal Lido con prima tappa a Sant'Elena quando è stato centrato da unaprivata, che da San Marco era diretta a Punta Sabbioni quindi nel senso opposto.