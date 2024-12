.com - Sara Putignano, video intervista Molto rumore per nulla: «Lodo ha portato energia, io farei la 12ª notte»

La nostra, protagonista conGuenzi dello spettacoloperdi William Shakespeare, in scena al Teatro dei Rinnovati di SienaVi presentiamo la nostra, protagonista conGuenzi dello spettacoloperdi William Shakespeare.percast e dateDiretto da Veronica Cruciani e interpretato daGuenzi,, Paolo Mazzarelli, Francesco Migliaccio, Marco Quaglia, Romina Colbasso, Lorenzo Parrotto, Davide Falbo, Marta Malvestiti, Andrea Monno, Gianluca Pantaleo,perè in scena fino al 15 dicembre al Teatro dei Rinnovati di Siena.Compra qui (Ticketone) i biglietti per la tournée diperpercast tramaCome in molte delle commedie del Bardo, si tratta di una storia giocata su scambi di persona, intrighi, duelli e giochi di parole.