Santa Maria Maggiore oggi inaugurato il presepe vivente

, il cuore della capitale si anima con la terza edizione deldi Roma, un evento suggestivo promosso dalla Basilica Papale diin collaborazione con l’Associazione Terre di Presepi. La manifestazione, che celebra la tradizione natalizia con una rappresentazione itinerante, coinvolge parrocchie, associazioni, gruppi storici, proloco e tanti appassionati, trasformando il centro storico in un grande palcoscenico a cielo aperto., percorso di fede e tradizioneIl corteo delparte dalla Chiesa del Perpetuo Soccorso, snodandosi attraverso Via Merulana, Piazza di, Via dell’Esquilino, Piazza dell’Esquilino e Via Liberiana. Il percorso si conclude nella piazza antistante la Basilica Papale, dove si tiene la rappresentazione della Natività, momento centrale della giornata.