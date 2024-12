Puntomagazine.it - Salone nautico internazionale di Roma. Santanché: “C’è da fare per sviluppare il turismo nautico da diporto”

Leggi su Puntomagazine.it

diespone i traguardi raggiunti per il settore, ma sottolinea le necessità da realizzare per la media e piccola nautica“C’è un gap che dobbiamo colmare. Possiamo veramentemolto di più ile bisognapiù porti.i servizi da terra, e, anche, la formazione del personale che ci lavora. Dobbiamo guardare con speranza al futuro sapendo che abbiamo ancora tanto da. In questa Nazione c’è ancora tanto daperile ilin generale”.Le parole del Ministro Daniela Garnero Santanchè, in visita aldie accolta dal presidente di Afina, Gennaro Amato, lasciano ben sperare soprattutto dopo l’analisi dell’economista Gianni Lepre che ha evidenziato un mancato indotto economico dettato da una carenza di servizi in favore delda