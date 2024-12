Rompipallone.it - Roma, tifosi in visibilio per il baby prodigio: in gol nel nome di Totti

Ultimo aggiornamento 14 Dicembre 2024 16:11 di Clemente GrimaldiIdellasono inper il: gol neldi.Dopo un periodo molto complicato, in casasi iniziano a intravedere i primi raggi di sole. Il merito va dato a Claudio Ranieri che è stato in grado di risollevare i giallorossi da quando è tornato sulla panchina del club capitolino. Due sconfitte e un pareggio nelle prime tre partite non hanno demoralizzato l’esperto tecnicono che ha poi vinto le successive due gare contro Lecce e Braga. Domani, però, i giallorossi sono chiamati a confermare quanto di buono fatto finora.Nel frattempo, in casaci si può godere Mattia Almaviva, l’allora undicenne a cui Francescodiede la fascia da capitano al termine dell’ultima gara della sua carriera contro il Genoa, andato in gol quest’oggi contro l’Udinese.