Quotidiano.net - Roma, corteo contro il ddl sicurezza. “Siamo 50mila”

, 14 dicembre 2024 - E’ partito ailil ddle il governo. "Oggi ac'è il sole.tantissimi, più di 250 realtà.circa cinquantamila, un fiume di persone", ha detto Simona Biffignandi della rete 'A pieno regime' che ha promosso ila cui hanno aderito circa 250 realtà associative. Partito da piazzale del Verano, ilarriverà in piazza del Popolo. “A pieno regimeil ddl Paura", è scritto in uno striscione. E dietro un grande manifesto con l'immagine dipinta della presidente del Consiglio Giorgia Meloni che bacia Benito Mussolini. Tanti i cartelli e gli striscioni: "Dittatura senza democrazia, senza libertà, senza", uno di questi. "La repressione serve solo a rinforzare e unire le oppressioni. No ddl paura", il grande manifesto sul camion che apre il: "Se voi fate il fascismo, noi seminiamo resistenza: no ddl paura".