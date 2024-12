Ilrestodelcarlino.it - Portomaggiore: lotta al caporalato con Agribus e nuove iniziative contro lo sfruttamento

Sull’unghia 5mila euro per far arrivare in Italia parenti dal Pakistan per lavorare; permessi di soggiorno che passano di mano in mano; coop create ad hoc per partecipare ai click day del Decreto Flussi, fanno finta di assumere personale, incassano i soldi e spariscono. Macchinoni scalcagnati, stipati come sardine, le sospensioni che gemono lungo strade sterrate. Sono tante le sfaccettature dello. A tirare i fili i caporali che ahanno la base. Sveglia all’alba, caricano i pakistani, tra i filari per una manciata di soldi, che portano in Romagna, nel Veneto, nel Basso Ferrarese. Organizzazioni a delinquerele quali fanno squadra le forze vive del territorio. L’altro giorno il vertice, al tavolo il prefetto Massimo Marchesiello, la direttrice dell’Inps, Annalisa D’Angelo, il sindaco diDario Bernardi (proprio lì c’è uno sportello, si fa mediazione linguistica).