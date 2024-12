Ilgiorno.it - Pista di atletica. Lavori terminati allo stadio Merlo

L’intervento avrebbe dovuto essere completato entro l’inizio di novembre dello scorso anno, invece un problema al fondo della nuovadi, che presentava delle “bolle“ causate dalla non perfetta aderenza del manto artificiale al fondo, hanno fatto slittare per oltre un anno la chiusura del cantiere. Ma adesso ci siamo. Con la fine di questa settimana saranno completati iDante, casa tra gli altri dell’Vigevano, i cui atleti sono costretti ad allenarsi fuori città e che finalmente, con l’inizio del 2025, potranno tornare nella struttura di viale Montegrappa. La nuovaè stata posata e dovrà essere lasciata a riposo per alcuni giorni per consentire che la segnatura si asciughi e con essa i cordoli posati nei giorni scorsi. "La speranza è tornare a fruire dellagià dopo Natale o al massimo con l’inizio del nuovo anno – rimarca Oscar Campari, direttore tecnico dell’Vigevano oltre che presidente del Pool Vigevano Sport che ha in gestione l’impianto – .