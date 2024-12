Linkiesta.it - Perché i panettoni non bastano mai

Leggi su Linkiesta.it

Marlà Pasticceria (Milano)La coppia Lavinia Franco e Marco Battaglia sfornano ancora una volta un panettone tradizionale eccellente. Alto, leggiadro anche nella sua versione da un chilo, questo lievitato sa essere godurioso e raffinato al contempo. Bello il colore esterno grazie a sfumature calde e dorate, l’interno è color crema, non eccessivamente giallo. L’alveolatura è calibrata e leggermente allungata, così come la distribuzione dei canditi – arancia e uvetta. Il profumo è delicato: burro, vaniglia e sentori di agrumi. Al tatto colpisce la perfetta sfogliatura della pasta e la sua morbidezza. Sensazione che torna in bocca grazie a una piacevole scioglievolezza. Il morso è leggiadro e per nulla stucchevole.DaMa Italian Bakery (Bari)Davide e Massimiliano Leonetti sono i creatori di DaMa, bakery di ispirazione nordeuropea aperta nel cuore di Bari.