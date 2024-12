Calciomercato.it - PAGELLE e TABELLINO Juventus-Venezia 2-2: Gatti fa e disfa, fantasma Koopmeiners

Voti, top e flop del match dell’Allianz Stadium, valido per la sedicesima giornata del campionato di Serie AVlahovic in azione (LaPresse) – Calciomercato.itDi Gregorio 5,5Savona 4 (80? Fagioli SV)6Kalulu 6Danilo 5 (86? Locatelli SV)McKennie 5Thuram 6,5Weah 5 (65? Conceicao 6,5)4,5 (65? Douglas Luiz 6)Yildiz 5,5 (86? Nico Gonzalez SV)Vlahovic 5Allenatore: Hugeux 4TOP: Thuram 6,5 – Il più continuo della squadra bianconera e uno dei pochi a salvarsi insieme al neo entrato Conceicao. Cerca di trascinate i compagni ma non basta alla ‘Vecchia Signora’ per conquistare i tre punti.FLOP: Savona 4 –è une viene sostituito da Thiago Motta (una rarità), ma il giovane difensore bianconera di addormenta su Ellertsson rivitalizzando il