Padre e figlia morti in moto per un bullone avvitato male, a processo i meccanici

I dueche avevano montato gli ultimi pezzi dellaandranno a, mentre il titolare della concessionaria è stato assolto. «Il fatto non sussiste», ha stabilito il gup Gianmarco Giua dopo una camera di consiglio di due ore. Il pm Davide Ognibene aveva chiesto sei mesi di condanna per omicidio colposo plurimo e il rinvio a giudizio per i due tecnici.L’incidente, avvenuto il 20 agosto 2021 sulla provinciale 83 tra Baselga di Piné e Pergine, ha causato la morte di Sandro Prada e dellaElisa, di 50 e 13 anni. La, una Motron X Nord 125, sarebbe uscita di strada a causa di unfilettato mal, compromettendo il freno anteriore. L’assenza di un guardrail in quel punto ha fatto precipitare lain un dirupo di 15 metri, causando l’immediato decesso di entrambi.