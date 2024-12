Liberoquotidiano.it - Opposizione senza vergogna: dà la colpa al governo per i morti dei barconi

Yasmine ha 11 anni, è nata in Costa d'Avorio ed è sopravvissuta 12 ore in mezzo al Mediterraneo aggrappata a due camere d'aria usate come zattera. Il barcone su cui si trovava con suo fratello e altri 44 disperati si è ribaltato. Si trattava, sembra, di uno scafo di metallo, uno di quelli che i trafficanti d'uomini fanno costruire in Tunisia, ben sapendo di mandare a morte i loro “clienti”. In caso di problemi, queste baracche vanno a fondo in pochi secondi, portandosi dietro tutti i passeggeri. Tutti o quasi, perché nel caso di Yasmine è successo il miracolo. Una nave di una Ong che passava di lì per caso – ovveroalcuna segnalazione-, nonostante il rumore dei motori, ha sentito qualcuno urlare e ha salvato la bambina. E da lì è iniziato il circo. A quanto pare, esiste una parte della nostra politica che non riesce a perdere il vizio di usare queste tragedie per gettare fango sui rivali.