Notte di terrore nella villa, famiglia sequestrata da una banda di rapinatori

Rimini, 14 dicembre 2024 –di paura in via Benedetto Coda, alle porte del centro storico di Rimini. Una, composta da due coniugi e dalla figlia, è stataall’interno della propria villetta da quattro malviventi con il volto travisato e i guanti. I banditi hanno messo a segno una rapina, portando via la cassaforte dell’abitazione dopo averla smurata. Cassaforte che è stata ritrovata ieri mattina a bordo di un’auto incendiata, abbandonata lungo la ciclabile che costeggia il fiume Marecchia, a Sant’Ermete. Sul caso stanno ora indagando gli agenti della squadra mobile di Rimini, guidata dal commissario capo Marco Masia. Il blitz all’interno della villetta è avvenuto attorno alle 3 di ieri. Nel cuore della, laè stata svegliata di sopprassalto da dei fortissimi rumori che li hanno buttati giù dal letto.