Oasport.it - NBA, i risultati della notte (14 dicembre): Cleveland rimane in vetta ad est, Memphis continua a sorprendere a ovest

Leggi su Oasport.it

Otto partite NBA nella, concheno a delineare le classifiche delle due conference. Ad Est iCavaliers rimangono in; Washington battuta con il trittico Allan-Garland-Mitchell con almeno 20 punti segnati a testa, gli Wizards rimangono sempre più in fondo alla classifica.in basso anche Philadelphia, di nuovo ko con gli Indiana Pacers con Haliburton che torna ai livelli dello scorso anno (32 e 11 assist), mentre Embiid si ferma a 12 punti in 17 minuti.Chia fare fatica sono i Los Angeles Lakers, che incappano nella dodicesima sconfitta stagionale contro i Minnesota Timberwolves; non c’è Lebron James e la scena se la prende Anthony Edwards con 23 punti. Cade anche l’altra squadra losangelina, 120-98 sotto i colpi dei Denver Nuggets (20 per Dejounte Murray).