Max George dei 'The Wanted' ricoverato in ospedale per problemi al cuore: "È stato uno shock enorme, non sarà il Natale che avevo pianificato"

Non proprio ilche sperava di trascorrere Max. Il cantante dei The Wanted, la boy band anglo-irlandese nata nel 2008, èindopo aver accusato un malore. Lì, èsottoposto a una serie di esami che hanno evidenziatoalnon meglio precisati. Necessario dunque il ricovero per permettere al team medico di eseguire nuovi accertamenti.“Dovrò fare ulteriori controlli per capire l’entità del problema e che tipo di interventonecessario per rimettermi in piedi – scrivesu Instagram -. Le prossime settimane e mesi saranno difficili e ilinnon era certo quello che. Ma, come sempre, sono circondato dall’amore e dall’appoggio della mia meravigliosa compagna Maisie (l’attrice Maisie Smith, ndr), delle nostre famiglie e degli amici e sono sicuramente nel posto migliore”.