Torre Annunziata domani l’iniziativa A Oplontis è Primavera

domani l’evento “A Oplontis è Primavera“. l’iniziativa, organizzata dall’Assessore al Turismo Alfonso Ascione e alla Cultura Lina Nappo, rientra nelle attività di co-marketing concordate tra il Comune di Torre Annunziata e l’EAV e che sono parte del Protocollo d’Intesa siglato ieri tra il Sindaco Corrado Cuccurullo e il Presidente EAV Umberto De Gregorio.“l’iniziativa vive grazie alla straordinaria partecipazione delle associazioni Pro Loco Oplonti, Gruppo Storico Oplontino, ArcheoClub, Arevod e Centro Studi Nicolò D’Alagno – affermano il sindaco e gli assessori – Importante la partecipazione anche delle scuole secondarie di secondo grado coinvolte nell’iniziativa. L’appuntamento è alle ore 9. Puntomagazine.it - Torre Annunziata, domani l’iniziativa “A Oplontis è Primavera” Leggi su Puntomagazine.it Evento di promozione turistica. Percorso dedicato per turisti dalla stazione EAV alla Villa di PoppeaSi terràl’evento “A“., organizzata dall’Assessore al Turismo Alfonso Ascione e alla Cultura Lina Nappo, rientra nelle attività di co-marketing concordate tra il Comune die l’EAV e che sono parte del Protocollo d’Intesa siglato ieri tra il Sindaco Corrado Cuccurullo e il Presidente EAV Umberto De Gregorio.“vive grazie alla straordinaria partecipazione delle associazioni Pro Loco Oplonti, Gruppo Storico Oplontino, ArcheoClub, Arevod e Centro Studi Nicolò D’Alagno – affermano il sindaco e gli assessori – Importante la partecipazione anche delle scuole secondarie di secondo grado coinvolte nel. L’appuntamento è alle ore 9.

Scavi di Pompei, biglietti acquistabili da Garibaldi: «Iniziativa bellissima» - «C'è un accordo commerciale con il Parco Archeologico di Pompei e con il comune di Torre Annunziata per migliorare l'accessibilità ai siti archeologici. Con Pompei ... (msn.com)

Torre Annunziata, tanta partecipazione per il ritorno nella nostra città del “Mercato della Terra, Paniere Vesuviano” - "Sono iniziative come queste che servono alla nostra città: aiutano a far riscoprire il senso di comunità e a vivere con piacere le strade del centro" ... (ilgazzettinovesuviano.com)

Patto Comune Torre Annunziata – Eav – Parco archeologico di Pompei - Un biglietto Eav per promuovere la Villa Poppea e una biglietteria per l’acquisto dei biglietti del Parco archeologico di Pompei presso la stazione di Piazza ... (napolivillage.com)