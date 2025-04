Vendite dettaglio ferme -15% su anno

Vendite al dettaglio, una variazione congiunturale lievemente positiva in valore (+0,1%) e stazionaria in volume. Lo rileva Istat. In aumento le Vendite dei beni alimentari (+0,4% in valore e +0,1% in volume). Quelle dei beni non alimentari non subiscono variazioni. Su base tendenziale, rispetto quindi a febbraio 2024, le Vendite al dettaglio diminuiscono dell'1,5% in valore e del 2,5% in volume. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 10.34 A febbraio si stima, per leal, una variazione congiunturale lievemente positiva in valore (+0,1%) e stazionaria in volume. Lo rileva Istat. In aumento ledei beni alimentari (+0,4% in valore e +0,1% in volume). Quelle dei beni non alimentari non subiscono variazioni. Su base tendenziale, rispetto quindi a febbraio 2024, lealdiminuiscono dell'1,5% in valore e del 2,5% in volume.

